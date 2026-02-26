La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 si è svolta all’insegna delle esibizioni dei Big e degli ospiti, con un’attenzione particolare riservata ad Achille Lauro. L’artista romano, presente sul palco accanto a Carlo Conti, ha raccolto una standing ovation da parte del pubblico dell’Ariston, anche grazie a una presenza scenica che ha attirato l’interesse di spettatori e commentatori. Nel corso della serata, l’attenzione si è concentrata anche sul suo abbigliamento, rivelatosi in seguito composto da elementi di alta moda e gioielleria. Il giorno successivo, sono emersi ulteriori dettagli relativi al look indossato. Fin dall’ingresso in scena, Achille Lauro ha scelto una soluzione estetica essenziale e riconoscibile: un total white. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Incredibile, davvero troppo”. Achille Lauro a Sanremo 2026, standing ovation e il dettaglio scoperto dopo

