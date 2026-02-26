Incontro Regione e imprenditori | nasce un' osservatorio unico per lo sviluppo dell' Umbria

Durante un incontro tra rappresentanti della regione e imprenditori, è stata annunciata la creazione di un osservatorio dedicato allo sviluppo economico dell'Umbria. L'obiettivo è favorire un confronto continuo tra le parti per condividere strategie e piani di crescita, con particolare attenzione a occupazione, internazionalizzazione e investimenti. La discussione si è concentrata sul rafforzamento delle collaborazioni e sulla pianificazione a medio termine.

"Promuovere un dialogo stabile con il sistema produttivo, finalizzato a condividere le linee economico-finanziarie e la programmazione a medio termine per lo sviluppo, l'occupazione e l'internazionalizzazione delle imprese": è quanto detto dalla Presidente Stefania Proietti nell'incontro con le. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Regione Calabria e Unindustria: nasce il tavolo permanente per lo sviluppo del turismoUn confronto istituzionale per delineare il futuro del turismo calabrese si è tenuto nei giorni scorsi tra Regione Calabria e Unindustria Calabria. ONU: Nasce il panel Progress per guidare lo sviluppo etico e sicuro dell’Intelligenza Artificiale.L’ONU Affronta la Sfida dell’Intelligenza Artificiale con il Nuovo Panel “Progress” Le Nazioni Unite hanno istituito un gruppo di esperti, denominato... Temi più discussi: Un nuovo tavolo per salvare Gaggio Tech: Regione e Confindustria a caccia di soci; Regione e Confindustria Piemonte insieme a sostegno della crescita; Moustafà Mohamed, l'imprenditore arrivato a Milano a 16 anni: Facevo il cameriere, oggi ho tre locali; ?Gli imprenditori non dovrebbero essere soli - ma spesso lo sono. Incontro Regione e imprenditori: nasce un'osservatorio unico per lo sviluppo dell'UmbriaPromuovere un dialogo stabile con il sistema produttivo, finalizzato a condividere le linee economico-finanziarie e la programmazione a medio termine per lo sviluppo, l'occupazione e ... perugiatoday.it Gaggio Tech (ex Saga Coffee): Regione, imprenditori e sindacati insieme per trovare una soluzione di reindustrializzazione del sito di Gaggio MontanoRegione, Città Metropolitana di Bologna, imprenditori e sindacati insieme per salvare il sito produttivo di Gaggio Tech (ex Saga Coffee) di Gaggio Montano (Bo). Questa mattina un primo incontro allo s ... sassuolo2000.it ISOLA TERRA NOSTRA ANA UGL RICEVUTA PER UN TAVOLO ALLA REGIONE CALABRIA PROFICUO INCONTRO CON L'ASSESSORE GIOVANNI CALABRESE Ieri il Direttivo ANA UGL CALABRIA, il presidente Nazionale Ivano Zonetti ed il Segretario Na - facebook.com facebook Incontro presso il #Grattacielo della Regione #Piemonte sulla partecipazione delle donne alla crescita dell'Italia @GabusiMarco @ElenaChiorino @ConsulentiLavor @Unioncamere_Pie @unito @lavazzagroup @MinLavoro @INPS_it @inail_gov regione.pi x.com