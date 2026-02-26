Incontro Regione e imprenditori | nasce un' osservatorio unico per lo sviluppo dell' Umbria

Da perugiatoday.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un incontro tra rappresentanti della regione e imprenditori, è stata annunciata la creazione di un osservatorio dedicato allo sviluppo economico dell'Umbria. L'obiettivo è favorire un confronto continuo tra le parti per condividere strategie e piani di crescita, con particolare attenzione a occupazione, internazionalizzazione e investimenti. La discussione si è concentrata sul rafforzamento delle collaborazioni e sulla pianificazione a medio termine.

"Promuovere un dialogo stabile con il sistema produttivo, finalizzato a condividere le linee economico-finanziarie e la programmazione a medio termine per lo sviluppo, l'occupazione e l'internazionalizzazione delle imprese": è quanto detto dalla Presidente Stefania Proietti nell'incontro con le. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

