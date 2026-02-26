Incontro promosso dall’AAEV nella sede della Misericordia

EMPOLI Poco meno di un mese e gli italiani saranno chiamati a votare (il 22 ed il 23 marzo prossimi), in occasione del Referendum costituzionale sulla giustizia con particolare attenzione alla separazione delle carriere e all’organizzazione della magistratura italiana. Ed in vista dell’appuntamento elettorale, Empoli si prepara ad un altro incontro pubblico sull’argomento, che si terrà domani, alle 18, nell’auditorium della Misericordia in via Cavour. L’incontro, organizzato dall’Associazione degli Avvocati di Empoli e Valdelsa e dal Centro Studi Valdarno Cultura, rappresenta nelle intenzioni dei promotori un’occasione per approfondire sia le ragioni del "Sì" sia le ragioni del "No", avvalendosi dell’intervento di esperti del settore, con l’obiettivo di fornire ai cittadini tutti gli strumenti per un voto consapevole e informato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

