Incontra le Amazzoni a Piazza Scammacca | a Catania il mito si fa impegno sociale e musica

L'1 marzo, presso il centro culturale piazza Scammacca, un evento esclusivo tra performance dal vivo e dibattito per presentare l’opera musical “La Città delle Amazzoni” Il mito antico incontra le sfide del presente in un evento che coniuga arte, musica e impegno civile. Domenica 1 marzo 2026, alle ore 18:30, la suggestiva cornice del centro culturale Piazza Scammacca, in piazza Scammacca n. 9, ospiterà “Incontra le Amazzoni”, una serata-evento organizzata da Poetica Produzioni per presentare l’attesa opera musical “La Città delle Amazzoni”. L’appuntamento non sarà solo una vetrina artistica, ma un profondo momento di riflessione sul ruolo della donna, l’autodeterminazione e la rinascita, attraverso il coinvolgimento di artisti, istituzioni e associazioni in prima linea nel sociale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Natale 2025 chiuso in bellezza, a Godrano e Casteldaccia la musica incontra l’impegno socialeIl Natale 2025 nella provincia di Palermo si è acceso con le note di “Suoni e Sonorizzazioni Contemporanee 2025”, progetto dell’Associazione ECU che...

Un Presepe di Solidarietà: tradizione, musica e impegno socialeUn evento unico che reinterpreta la magia della Natività con uno sguardo contemporaneo e un cuore dedicato all’aiuto verso gli altri.

