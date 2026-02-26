inciuci e rivolte alla scuola dei magistrati

Lo scontro tra correnti all’interno della magistratura regala ogni giorno un nuovo «sanguinoso» capitolo. L’ultimo riguarda la Scuola superiore delle toghe. Il 18 febbraio il presidente Sergio Mattarella si è presentato a Palazzo Bachelet per richiamare tutti alla responsabilità, consiglieri, magistrati, politici. Ma appena il capo dello Stato ha lasciato lo scranno presidenziale, le correnti hanno ricominciato a farsi la guerra e si sono spaccate su quattro nomine discusse. Una è stata quella del procuratore di Viterbo Mario Palazzi a membro del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura (che garantisce alle toghe una formazione permanente), dopo il suo ricorso al Tar. 🔗 Leggi su Laverita.info

