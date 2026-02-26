Inciuci e rivolte alla Scuola dei magistrati
Lo scontro tra correnti all’interno della magistratura regala ogni giorno un nuovo «sanguinoso» capitolo. L’ultimo riguarda la Scuola superiore delle toghe. Il 18 febbraio il presidente Sergio Mattarella si è presentato a Palazzo Bachelet per richiamare tutti alla responsabilità, consiglieri, magistrati, politici. Ma appena il capo dello Stato ha lasciato lo scranno presidenziale, le correnti hanno ricominciato a farsi la guerra e si sono spaccate su quattro nomine discusse. Una è stata quella del procuratore di Viterbo Mario Palazzi a membro del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura (che garantisce alle toghe una formazione permanente), dopo il suo ricorso al Tar. 🔗 Leggi su Laverita.info
Il Csm e l'unanimità che smaschera gli inciuci delle correnti. È guerra fra magistratiRidateci Luca Palamara, ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati ed inarrivabile zar delle nomine al Consiglio superiore della...
Scuola dei magistrati, via all?anno formativo: lo inaugura MattarellaÈ un fiore all’occhiello nell’ambito della formazione dei giovani magistrati, ed è un’istituzione incastonata nello scrigno prezioso di Castel...