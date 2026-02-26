Incidente stradale mortale più mezzi coinvolti | circolazione interrotta

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, coinvolgendo diversi veicoli e causando l’interruzione del traffico. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e raccogliere le prime testimonianze. La strada rimane chiusa al momento, mentre le autorità stanno lavorando per chiarire le cause dello scontro e garantire la sicurezza dei passanti.

Le sirene hanno spezzato il silenzio della tarda mattinata, mentre sull’asfalto restavano i segni di un impatto violentissimo. Ancora una volta le strade del Salento si tingono di sangue, in un incidente che ha sconvolto automobilisti e residenti. Il bilancio è pesantissimo: un morto e due feriti, uno dei quali in condizioni critiche. Una scena drammatica, consumatasi attorno a mezzogiorno, che ha riportato al centro il tema della sicurezza stradale in un tratto già noto per la sua pericolosità. Secondo le prime informazioni, due auto si sono scontrate frontalmente in prossimità di un incrocio, coinvolgendo anche una moto che transitava nello stesso momento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Gravissimo incidente mortale, più mezzi coinvolti: circolazione interrottaUn nuovo, drammatico incidente stradale sconvolge il Lazio e riaccende i riflettori sulla sicurezza delle arterie più trafficate del territorio.

Tragedia in autostrada, incidente mortale tra più mezzi: circolazione interrottaAll’alba di oggi, 27 gennaio, un gravissimo incidente stradale ha spezzato la quiete delle prime ore del mattino lungo una delle principali arterie...

Incidente stradale nella rotonda, chi ha ragione

Temi più discussi: Incidente mortale sul lavoro a Isola della Scala, trentenne perde la vita in un'azienda avicola; Incidenti mortali sul lavoro: più casi in itinere e 14 eventi plurimi con 33 vittime nel 2025; Incidente su via Cristoforo Colombo a Roma: auto contro moto, morto Stefano Briganti. Aveva 61 anni; Scontro tra auto e moto sul Grande Raccordo Anulare a Roma, un morto: traffico in tilt.

Tragico schianto frontale sulla strada tra Presicce e Lido Marini: muore 80enneIl terribile incidente è avvenuto attorno a mezzogiorno in circostanze ancora in fase di accertamento con il coinvolgimento di una Nissan Micra e una Toyota Rav4 e quello più marginale di una moto in ... lecceprima.it

Tragico incidente nel Lecchese: due morti e due feritiHanno perso la vita un 51enne di Brivio (Lecco) e un 68enne che abitava nel comune di La Valletta Brianza (Lecco). I due feriti, un giovane di 24 anni e una donna di 26, nello scontro hanno subito ... livesicilia.it

Ultim'ora Biancavilla: scontro fra auto e moto Incidente stradale questo pomeriggio in via Cristoforo Colombo, all'altezza della scuola "Sturzo", a Biancavilla. Coinvolti due mezzi: una macchina ed uno scooter. Suol posto i soccorritori. facebook

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Luciano #Portolano, esprime sincera vicinanza ai quattro Militari dell’Esercito rimasti coinvolti in un incidente stradale nei pressi di Livorno e ai loro familiari. In particolare, uno di loro ha riportato conseguenze gravi. x.com