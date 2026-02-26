Incidente mortale a Nova Milanese | 21enne cade dal monopattino

Un giovane di 21 anni ha perso la vita in un incidente stradale mentre viaggiava con un monopattino elettrico a Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza. Abdullah Abdulsalam Awad Ahmed, residente a Paderno Dugnano, ha perso il controllo del mezzo all'incrocio tra via Garibaldi e via XX Settembre, cadendo rovinosamente sull'asfalto. Despite i soccorsi immediati, il giovane è deceduto poco dopo il suo arrivo in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Desio, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. La tragedia ha scosso profondamente la comunità di Paderno Dugnano, dove Abdullah viveva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nova Milanese, cade dal monopattino: morto 21enne

