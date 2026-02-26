Incidente a Limonta | soccorsi in azione d' urgenza

Incidente stradale questa mattina a Limonta con intervento d'urgenza dei soccorsi. Lo schianto ha coinvolto una sola auto uscita di strada in via Sant'Ambrogio nella frazione di Oliveto Lario. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. Sulla macchina viaggiavano una donna di 75 anni e un uomo di 86. L'allarme è scattato in codice rosso e la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto un'ambulanza dei Volontari del soccorso di Bellagio. Allertati anche i vigili del fuoco di Lecco. Dopo una prima assistenza portata sul posto, l'intervento è proseguito con il trasferimento in ospedale in codice giallo, media gravità. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

