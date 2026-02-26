Incendio distrugge il chiosco dei fiori di via Dagnini a Bologna | indagini in corso

Bologna, 26 febbraio 2026 – Un incendio, questa notte, ha devastato il negozio ‘Sara piante e fiori’ di via Dagnini. Sul posto, allertati da alcuni testimoni, sono subito intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Alta tensione a Bologna: occupato il cantiere del Museo dei Bambini, Pilastro senza pace Il rogo è stato domato in pochi minuti e adesso pompieri e forze dell’ordine sono al lavoro per stabilire la natura delle fiamme, per capire se si sia trattato di un rogo accidentale o qualcuno abbia deliberatamente dato fuoco all’attività, per vandalismo o per altri motivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

