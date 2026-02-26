In viaggio con venti chili di eroina | arrestati un brindisino e un bosniaco

Due uomini sono stati fermati a Brindisi con un carico di venti chili di eroina nascosto a bordo di un veicolo. Le forze dell'ordine hanno intercettato il gruppo durante un controllo di routine e hanno scoperto la sostanza stupefacente nascosta nel bagagliaio. L’operazione ha portato all’arresto dei due uomini, che ora sono a disposizione delle autorità competenti.

BRINDISI – Ben venti chili di eroina transitavano nel territorio di Brindisi, ma sono stati intercettati dal Gico (Gruppi di investigazione sulla criminalità organizzata) di Lecce della Guardia di finanza. Il sequestro record è stato effettuato la sera di martedì (24 febbraio). Al momento si.