In Venezuela l’amnistia funziona alle condizioni del regime

In Venezuela, l’amnistia viene applicata in modo selettivo e controllato dal governo. Molti detenuti politici rimangono esclusi dal beneficio e continuano a essere in carcere. La gestione di queste misure è affidata a funzionari coinvolti nelle decisioni, creando un sistema che sembra rispondere agli interessi del regime più che alle reali esigenze dei detenuti.

Non vale per molti dei prigionieri politici ed è gestita dagli stessi funzionari che li avevano fatti incarcerare pretestuosamente In Venezuela la legge sull'amnistia approvata la scorsa settimana sta avendo effetti limitati. Le ong hanno calcolato che dal 20 febbraio, quando la legge è stata promulgata, è stato scarcerato un centinaio di persone sulle oltre 800 detenute pretestuosamente nel paese, in larga parte prigionieri politici. L'amnistia è formulata in modo da non valere per oltre metà di loro e, anche nei casi in cui si applica, ha vari aspetti problematici. Il giornalista venezuelano William Echeverria dice che la legge ha «reso...

Venezuela, Rodriguez annuncia amnistia per i prigionieri politiciLa presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato un’amnistia generale per i prigionieri politici incarcerati.

Venezuela, Rodriguez annuncia l’amnistia per i prigionieri politici(Adnkronos) – La presidente ad interim venezuelana, Delcy Rodríguez, ha annunciato l'amnistia per i prigionieri politici che ancora rimangono in...

Nuova legge in Venezuela: amnistia per centinaia di prigionieri politiciL’Assemblea nazionale ha varato una legge di amnistia che potrebbe liberare centinaia di oppositori e attivisti; tra entusiasmi e riserve, resta da vedere come i tribunali attueranno le scarcerazioni ... notizie.it

Il Venezuela ha approvato l’amnistia per i prigionieri politiciL’Assemblea nazionale del Venezuela, cioè il parlamento unicamerale del paese, ha approvato in via definitiva e all’unanimità una legge sull’amnistia per i prigionieri politici venezuelani: permetterà ... ilpost.it

#VENEZUELA. L’approvazione della Legge di Amnistia e Convivenza Democratica apre una fase di elaborazione collettiva. L’intervista al deputato Oliver Rivas sui criteri del perdono politico. x.com

Breaking Italy. . Il Parlamento venezuelano ha approvato in via definitiva e all’unanimità la legge per garantire l’amnistia per i prigionieri politici venezuelani, e che permetterà di liberare centinaia di prigionieri politici, principalmente per aver criticato il governo. - facebook.com facebook