In Pista contro la commissione Riserva | Basta temporeggiare sullo sviluppo di Fiumicino

Il comitato In Pista manifesta il suo disappunto riguardo alla gestione della commissione Riserva, chiedendo di accelerare i progetti per lo sviluppo di Fiumicino. La richiesta arriva dopo aver seguito le ultime notizie e si rivolge alle istituzioni affinché evitino ulteriori ritardi che potrebbero compromettere il progresso della zona. La situazione rimane sotto osservazione da parte dei cittadini interessati.

Fiumicino, 26 febbraio 2026 – "Il comitato In Pista ha appreso dai media locali che il 17 febbraio scorso la Commissione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano ha convocato, per essere auditi, il comitato del No e alcune 'selezionate' associazioni ambientaliste ( leggi qui ) – Fare Verde, LIPU, Italia Nostra e WWF – per discutere del Piano di sviluppo dell'aeroporto di Fiumicino e dei temi legati al processo di riperimetrazione della suddetta Riserva", si legge in una nota del comitato. "Innanzitutto, non si comprende la ragione formale e sostanziale della convocazione, considerato che l'istanza di riperimetrazione non ci risulta sia stata ancora conclusa né inviata al Ministero dell'Ambiente o alla Commissione di Riserva stessa.

