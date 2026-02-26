In Finlandia la pizza più amata è dedicata a Silvio Berlusconi e c’è un motivo

In Finlandia, tra le numerose opzioni di pizza offerte da Kotipizza, si trova una proposta che richiama un nome noto in Italia: la Pizza Berlusconi. La scelta di questo nome suscita curiosità e riflessioni sulla percezione culturale e sulle influenze italiane nel paese. La presenza di questa pizza nel menu dimostra come alcuni riferimenti possano attraversare i confini e lasciar traccia nel panorama gastronomico locale.

Se si consulta il menu di Kotipizza, la più importante catena di pizzerie della Finlandia, tra i classici internazionali spicca un nome che salta immediatamente all'occhio degli italiani: la Pizza Berlusconi. Non si tratta di una trovata pubblicitaria recente, bensì di una ricetta che da quasi vent'anni domina le classifiche di vendita nel Paese scandinavo. La sua origine non risiede in un omaggio ammirato, ma in una singolare forma di "vendetta gastronomica" nata da un incidente diplomatico internazionale. La vicenda ebbe inizio nel 2005, in un clima di forte competizione politica europea. L'oggetto della contesa era l'assegnazione della sede dell' Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).