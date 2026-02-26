In fiamme un' auto a Battipaglia | corrono i vigili del fuoco

Nel pomeriggio a Battipaglia, un'auto ha preso fuoco in via Paolo Baratta. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La vettura, una Fiat Punto, è stata interessata dal rogo, che ha richiesto un intervento rapido per evitare che si diffondesse ad altri mezzi o strutture vicine.

Tensione, nel pomeriggio, a Battipaglia: per cause da accertare, infatti, una Fiat Punto ha preso fuoco in via Paolo Baratta. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto, per domare le lingue di fuoco, i vigili del fuoco. Accertamenti in corso.