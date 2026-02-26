In camice bianco il principe William ha trascorso una giornata al microscopio tra i neuroscienziati di un centro di ricerca londinese
Il principe William ha passato la giornata in un centro di ricerca di Londra, lavorando con i neuroscienziati. Indossava un camice bianco e ha osservato da vicino alcuni campioni al microscopio. Non ha rilasciato dichiarazioni sulla situazione attuale a corte, concentrandosi invece sul suo coinvolgimento scientifico. La sua visita si è svolta senza annunci pubblici o comunicazioni ufficiali.
Questa volta, il principe William non si è lasciato sfuggire alcun commento sulla situazione critica che sta vivendo a corte. Indossato il camice bianco degli scienziati del Francis Crick Institute, prestigioso laboratorio biomedico con sede a King's Cross, nel centro di Londra, l'erede al trono si è gettato alle spalle gli scandali delle ultime settimane.
