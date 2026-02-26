In camice bianco il principe William ha trascorso una giornata al microscopio tra i neuroscienziati di un centro di ricerca londinese

Il principe William ha passato la giornata in un centro di ricerca di Londra, lavorando con i neuroscienziati. Indossava un camice bianco e ha osservato da vicino alcuni campioni al microscopio. Non ha rilasciato dichiarazioni sulla situazione attuale a corte, concentrandosi invece sul suo coinvolgimento scientifico. La sua visita si è svolta senza annunci pubblici o comunicazioni ufficiali.