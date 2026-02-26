in arrivo la prima edizione di econnatura

Arezzo, 26 febbraio 2026 – Arezzo Fiere e Congressi dal 27 febbraio al 1 marzo ospita la prima edizione di EconNatura. O biettivo della fiera promuovere consapevolezza ambientale e stili di vita responsabili, oltre ad una mobilità sostenibile. “EcoNatura nasce dalla consapevolezza che la Terra non è un oggetto da sfruttare ma una madre viva, parte di noi e della nostra esistenza. Come ha ricordato Papa Francesco nell’Enciclica Laudato si’, l’ambiente e la società non possono essere considerati separatamente e noi siamo parte integrante della natura e responsabili del suo equilibrio”. L’ideatore e organizzatore dell’evento, Armando Mansueto spiega che EcoNatura si propone come un punto di incontro tra le eccellenze del territorio e le nuove tecnologie ambientali nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

