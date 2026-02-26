In oltre quarant’anni di musica, è riuscito a portare al centro delle sue canzoni le storie delle donne, creando un legame speciale con il pubblico. Abbiamo scelto sette brani che esemplificano questa attenzione, in cui la figura femminile assume un ruolo fondamentale. La sua capacità di raccontare le emozioni femminili ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale italiano.

Dalla donna sfuggente alla figlia amatissima, dall'amore incondizionato alla fine di una storia importante: le figure femminili che l'artista romano ha saputo cantare come nessun altro C'è un motivo se, ogni volta che Eros Ramazzotti accorda la chitarra, una generazione intera di donne fa un respiro profondo. Non è tanto questione di hits, ma di come ha saputo dare un nome – e una melodia – a stati d'animo che prima non avevano cittadinanza nel pop italiano. Stasera, come super ospite della terza serata di Sanremo 2026, Eros porta più della sua musica, un intero immaginario.

© Iodonna.it - In 40 anni di carriera ha cantato le donne come pochi nel pop italiano. Abbiamo ripercorso le sette canzoni in cui la figura femminile è stata vera protagonista

