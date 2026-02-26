In casa Juve i rimpianti sono infiniti per l’impresa accarezzata ieri sera col Galatasaray nel ritorno del playoff Champions. Tra i tifosi serpeggia anche un certo malumore per la partita d’andata a Istanbul, dove sostanzialmente la squadra ha regalato la qualificazione a Osimhen e compagni. Ieri sera, però, la Juventus (ricordiamo, in dieci da inizio ripresa per la folle espulsione di Kelly) avrebbe potuto segnare una marea di gol. Tante, anzi tantissime le occasioni sprecate dai bianconeri. Sui social, in particolare su X, l’ex Lille è elogiato per la prestazione ma, al contempo, letteralmente ‘massacrato’ dagli juventini (“deve sparire”; “è uno da calcetto”; “gioca da fermo”) per il clamoroso errore, una sorta di rigore in movimento che un giocatore di grande qualità come lui non avrebbe dovuto fallire. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Impresa sfiorata col Galatasaray e rabbia furiosa: “Deve sparire dalla Juve”

Juve, impresa sfiorata col Galatasaray: ma è fuori. Che dolore...Il cuore della Juventus è enorme, ma l'impresa è soltanto sfiorata: il Galatasaray perde 3-2 ma si qualifica agli ottavi di Champions, i bianconeri...

Juventus-Galatasaray 3-2, impresa sfiorata ma bianconeri fuori dalla ChampionsI bianconeri rimontano tre gol e poi si arrendono ai supplementari TORINO - Nulla da fare per la Juventus, che sfiora e accarezza l'impresa, ma viene...

Temi più discussi: Juve, impresa sfiorata con il Galatasaray: Locatelli, Gatti e McKennie non bastano. Furia sull’arbitro per il rosso a Kelly; Juventus-Galatasaray 3-2, impresa sfiorata ma bianconeri fuori dalla Champions ai supplementari; Juventus - Galatasaray 3 - 2, impresa sfiorata ma bianconeri fuori dalla Champions; Juventus-Galatasaray 3-2: impresa solo sfiorata, i numeri non premiano Spalletti.

Juventus-Galatasaray pagelle, bianconeri eroici: impresa sfiorata, ko solo ai supplementariLe pagelle di Juventus-Galatasaray, gara eroica e commovente dei bianconeri eliminati ai supplementari: un top assoluto in campo ... juvelive.it

Juventus-Galatasaray 3-2, impresa sfiorata ma bianconeri fuori dalla ChampionsTORINO (ITALPRESS) - Nulla da fare per la Juventus, che sfiora e accarezza l'impresa, ma viene eliminata nei supplementari. I bianconeri rimontano i tre gol di scarto, poi affondano in contropiede: Ba ... gazzettadiparma.it

Ezio Greggio commenta sui social l’eliminazione della Juventus dalla Champions e nonostante l’impresa sfiorata fa a pezzi mezza squadra salvando solo 4 giocatori: https://fanpa.ge/1ydm6 - facebook.com facebook

Juventus-Galatasaray 3-2, impresa sfiorata ma bianconeri fuori dalla Champions x.com