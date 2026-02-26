Imprenditoria in lutto addio a Giovanni Davolio Diede vita quarant’anni fa alla ditta DG Plast

Lutto nel mondo imprenditoriale reggiano per la scomparsa di Giuseppe Davolio, 83 anni, vinto da complicazioni cliniche seguite a un intervento chirurgico, eseguito al Santa Maria Nuova di Reggio. Nella tarda serata di martedì si è verificato il decesso. Davolio era stato a lungo imprenditore, socio in varie aziende, fino a fondare quarant’anni fa la ditta D.G. Plast, con sede a Correggio, avviata inizialmente come piccola impresa ma che negli anni è diventata una realtà sempre più importante e di rilievo nel settore della lavorazione di materie plastiche. Dopo alcuni anni di attività, Giuseppe è stato affiancato dai figli Emiliano e Federico nella guida della sua società. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

