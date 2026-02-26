A Gubbio resta alta l’attenzione sui progetti eolici di grande taglia che interessano i crinali del territorio comunale. L’amministrazione segue la vicenda con apprensione, mentre il dibattito pubblico e politico si intensifica. Nel mirino ci sono le istanze denominate "Gubbio Nord", "Gubbio Sud" e "La Contessa", per un totale di 22 aerogeneratori alti fino a duecento metri. Il Comune ha avviato un articolato percorso tecnico-istituzionale per valutare gli effetti delle opere sul paesaggio e sull’identità eugubina. Nei giorni scorsi la Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile ha dichiarato improcedibili due domande: un passaggio rilevante che però non chiude il quadro, visto che le valutazioni proseguono a livello nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Impianti eolici, massima attenzione . Gubbio tra confronti e controlli

Mercatini di Natale a Catania, Bruno Brucchieri: “Massima attenzione su criteri, regole e controlli”“Chiarezza sui criteri adottati per l’allestimento dei mercatini di Natale 2025 e pieno rispetto delle regole da parte di operatori e organizzatori”.

Ticino: Dal 16 febbraio, massima attenzione agli autovelox su strade pendolari e turistiche. Controlli a tappeto.Ticino sotto Controllo: Autovelox a Tappeto tra Pendolari e Turisti Il Canton Ticino intensificherà i controlli della velocità sulle sue strade tra...

Discussioni sull' argomento Impianti eolici, massima attenzione . Gubbio tra confronti e controlli; Impianti eolici, amministrazione comunale al lavoro per la tutela del territorio; Gubbio: impianti eolici, amministrazione comunale al lavoro per la tutela del territorio.

Impianti eolici, massima attenzione . Gubbio tra confronti e controlliNel mirino ci sono le istanze denominate «Gubbio Nord», «Gubbio Sud» e «La Contessa», per un totale di 22 aerogeneratori alti. fino a duecento metri. lanazione.it

#DecisioneCF Dal 1° aprile 2026 i grandi impianti solari, idroelettrici ed eolici potranno essere realizzati più rapidamente. Il Consiglio federale mette in vigore il cosiddetto «atto sull’accelerazione». uvek.admin.ch/it/newnsb/8MFW… x.com

l’Ucraina sta rispondendo agli attacchi russi sul suo sistema energetico: il Paese installa impianti solari ed eolici decentralizzati, più difficili da colpire e più veloci da riparare, trasformando la guerra in un acceleratore di energie rinnovabili. Con oltre 3 gigawatt - facebook.com facebook