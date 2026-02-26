Il Trapani taglia il costo dei biglietti | solo 10 centesimi per vedere la partita contro l'Atalanta U23
Il Trapani ha annunciato una grande novità per i tifosi: i biglietti per la partita contro l'Atalanta U23 costeranno solo 10 centesimi. Questa decisione mira a permettere a più persone di seguire in campo la sfida del campionato di Serie C. L'iniziativa è stata accolta con curiosità e interesse tra gli appassionati di calcio della zona.
Il Trapani ha deciso di mettere al costo di soli 10 centesimi i biglietti validi per la partita del campionato di Serie C girone C contro l'Atalanta Under 23. Un prezzo valido però solo per un settore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Girone C, decisiva la rete di De Boer. Atalanta U23 rossa di rabbia: ride solo la Salernitana. Nei primi 10’ espulsi Bocchetti e Cissé, poi Bonanomi
Leggi anche: Trapani Shark, una vergogna senza fine: anche contro Trento la partita dura 4 minuti, umiliati ancora dei ragazzini
Discussioni sull' argomento BAPS completa la copertura della Sicilia, inaugurata la filiale di Trapani spinta dai risultati record del 2025; Serie C girone C, Siracusa e Trapani tremano: il futuro dei due club siciliani resta appeso a un filo; Giustizia tributaria: il Tribunale di Trapani verso la soppressione; Ha le cuffie e non sente arrivare il treno, 17enne muore nel Trapanese.
Il Trapani taglia il costo dei biglietti: solo 10 centesimi per vedere la partita contro l’Atalanta U23Il Trapani ha deciso di mettere al costo di soli 10 centesimi i biglietti validi per la partita del campionato di Serie C girone C contro l'Atalanta Under ... fanpage.it
Il nostro Pietro Ciotti tra gli 11 Top Player della 28° giornata - quella giocata contro l'Atalanta U23 - facebook.com facebook
Muove la #classifica l’ #Atalanta U23 che inanella il terzo risultato utile consecutivo. La cronaca su #zonamistamagazine x.com