Il Trapani taglia il costo dei biglietti | solo 10 centesimi per vedere la partita contro l'Atalanta U23

Il Trapani ha annunciato una grande novità per i tifosi: i biglietti per la partita contro l'Atalanta U23 costeranno solo 10 centesimi. Questa decisione mira a permettere a più persone di seguire in campo la sfida del campionato di Serie C. L'iniziativa è stata accolta con curiosità e interesse tra gli appassionati di calcio della zona.