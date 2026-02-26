Alla Milano Fashion Week Autunno Inverno 202627, la notte di Vivetta prende la forma di un ballo in maschera sospeso tra romanticismo e inquietudine. È una masquerade che vibra di mistero studiato, di rigore britannico e graffi dramatic, dove identità e finzione si sfiorano come guanti di raso sotto lampadari immaginari. L’eco lontana del Black and White Ball risuona tra donne-cigno e suggestioni surrealiste, mentre i profili di volti ispirati a Salvador Dalí si trasformano in ricami tridimensionali e abiti scultorei che si aprono a ventaglio intorno al corpo. Il Surrealismo qui non è ornamento, ma architettura narrativa. Il cigno attraversa abiti e accessori come simbolo di metamorfosi, l’argenteria settecentesca diventa stampa e gioiello, l’uovo si fa volto, i tovaglioli si mutano in coccarde metalliche. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il tocco nostalgico del make up gotico reinventato da Vivetta A/I 2026

Intervista esclusiva al make up artist delle star Simone Belli: “A Natale trucco soft, per Capodanno ribellione totale con glitter. Tendenze make up 2026? Il bianco la farà da padrone”Con l’arrivo del periodo natalizio si è rinnovato anche l’appuntamento ideato dal make-up artist Simone Belli, che da oltre dodici anni rappresentava...

Sopra i segreti del make up delle artiste a Sanremo 2026. Tutto quello che c'è da sapere sui beauty look della prima serata del FestivalSanremo 2026 al via martedì 24 febbraio, con i primi beauty look delle artiste in gara, all’insegna di un’eleganza raffinata e mai sopra le righe.

Discussioni sull' argomento Vivetta racconta la bellezza gotico contemporanea alla sfilata Autunno Inverno 2026/27; Le pagelle ai look di Sanremo 2026: da Dargen effetto parquet a Arisa divina; Game Boy LEGO a 45€: il mito Nintendo anni '90 torna in mattoncini, ottimo anche come regalo per la Festa del Papà; Marina opera piacevole e ben poco verista in prima assoluta a Milano.