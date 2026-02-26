Il tiro dal dischetto di Samardži? completa una straordinaria rimonta

2026-02-25 22:46:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Questa sera l’Atalanta ha prodotto una magnifica rimonta eliminando il Borussia Dortmund dalla Champions League nel modo più drammatico. La squadra della Bundesliga è arrivata al ritorno degli spareggi con un vantaggio di 2-0 ma non è riuscita a portare a termine il lavoro a Bergamo. Nicola Zalewski dell’Atalanta e Julian Brandt del Dortmund si sono avvicinati entrambi prima che i padroni di casa raddoppiassero allo scadere del primo tempo. Gregor Kobel batte un cross e il suo pugno arriva solo fino a Davide Zappacosta, il cui tiro colpisce lo sfortunato Bensebaini e finisce in rete. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

