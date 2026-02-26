Il testo e il significato di Laguna di Nicolò Filippucci finalista delle Nuove Proposte a Sanremo 2026

Nicolò Filippucci partecipa a Sanremo 2026 tra le Nuove Proposte, dopo aver vinto a Sanremo Giovani lo scorso dicembre con il brano

Nicolò Filippucci arriva al Festival di Sanremo 2026 nella categoria Nuove Proposte, dopo aver trionfato a Sanremo Giovani lo scorso dicembre, con la canzone "Laguna". Un brano che descrive l'incomunicabilità alla fine di una relazione, che ha avuto una deriva tossica e ha intrappolato entrambi i protagonisti. Qui il testo e il significato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo 2026, diretta seconda serata: Nicolò Filippucci è il primo finalista delle Nuove ProposteRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Sanremo 2026, Nicolò Filippucci con ‘Laguna’: chi è l’artista delle Nuove Proposte(Adnkronos) – Nicolò Filippucci è in gara al Festival di Sanremo 2026 nella categoria delle Nuove Proposte e questa sera, mercoledì 25 febbraio, si...

Temi più discussi: Sanremo 2026, Ermal Meta con Stella stellina. Il testo e la recensione della canzone; Che fastidio! di Ditonellapiaga – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Ai ai, il testo e il significato della canzone di Dargen D’Amico a Sanremo 2026; Patty Pravo a Sanremo 2026 con Opera: il testo e il significato del brano in gara al Festival.

Michele Bravi canta Prima o poi – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026Michele Bravi canta Prima o poi – Il testo e il significato della canzone che il cantante presenta in gara a Sanremo 2026. superguidatv.it

Ora e per sempre, il testo e il significato della canzone di Raf a Sanremo 2026Quinta partecipazione per il cantante pugliese dopo l’ultima partecipazione nel 2015. Il brano in gara parla di una storia d’amore che si evolve nel tempo, scontrandosi con i cambiamenti e con «un mon ... editorialedomani.it

La scaletta della terza serata di Sanremo 2026 prevede l'esibizione di 15 cantanti Big e la finale, presentata da Gianluca Gazzoli, della sfida tra le Nuove Proposte Nicolò Filippucci e Angelica Bove. L'orario di inizio è 20.40 la fine è prevista all'1.12. I conduttori facebook

Nicolò Filippucci conquista la finale di Sanremo Giovani #RadioShow #Sanremo2026 @RadioZetaOf x.com