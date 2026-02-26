Arezzo, 26 febbraio 2026 – I Carabinieri della Compagnia di Arezzo, a seguito di un’attività investigativa scaturita dalla denuncia-querela presentata da un cittadino residente in provincia per truffa, hanno tempestivamente bloccato un bonifico fraudolento, permettendo il recupero di una parte consistente della somma sottratta. La vittima, un pensionato, era stata indotta ad effettuare un bonifico di 39.900,00 Euro in favore di un conto corrente indicato da un interlocutore telefonico che si era falsamente qualificato come appartenente all’Arma dei Carabinieri, a seguito di un allarme di operazione sospetta ricevuto tramite messaggio. Il raggiro è stato scoperto in un momento successivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il tempestivo intervento dei “veri” Carabinieri consente di bloccare il bonifico fraudolento

