L'antico teatro romano di Fiesole diventa protagonista di una serie di incontri dedicati alla sua storia, che prenderanno il via questo fine settimana. L’iniziativa, promossa dall’Associazione “Amici dell’Archivio comunale di Fiesole”, mira a esplorare le origini e i cambiamenti del sito attraverso documenti storici e fonti archivistiche. La rassegna si rivolge a chi desidera approfondire le radici di questo importante patrimonio culturale.

Fiesole (Firenze) 26 febbraio 2026 – Prende il via sabato un nuovo ciclo di “Conoscere Fiesole”, attraverso le fonti archivistiche, che l’Associazione “ Amici dell’Archivio comunale di Fiesole” organizza dal 2022, ottenendo un grande successo di pubblico. Quest’anno il tema prescelto è “I luoghi e le carte dello spettacolo” e propone un percorso di approfondimento sulla storia dell’attività teatrale fiesolana attraverso documenti, testimonianze e visite a importanti istituzioni culturali di Firenze. L’appuntamento inaugurale è in programma alle ore 17 presso la Biblioteca Comunale di Fiesole (via Sermei 1), con l’incontro dal titolo “Il teatro nell’antichità, da Atene a Fiesole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il teatro romano di Fiesole dall'antichità a oggi, al via il ciclo di incontri

Al via il ciclo d’incontri per genitori e insegnanti promosso dall’Istituto Italiano di Psicoanalisi di GruppoPresso la sede dell’Associazione Eppursimuove si è svolta la presentazione del ciclo di incontri Essere genitori, aperto alla partecipazione di...

Imperia: Filosofia in scena al Teatro Cavour, un ciclo di incontri per affrontare le sfide del presente.Il Teatro Cavour di Imperia ospita un ciclo di incontri, "Vivere con filosofia", che mira a portare il pensiero filosofico nel dibattito...

Temi più discussi: Parco archeologico del Teatro romano di Gubbio. Chiusura parziale.; Teatro Romano Brescia. Cantiere aperto; Lavori in corso al Teatro Romano. Cantiere e scavi, si guarda al futuro; Brescia riscopre il suo teatro romano: al via gli scavi archeologici.

Al Teatro Romano week end di rievocazioni e sperimentazione archeologica con ‘La pax romana e la costruzione della prima Europa’Un grande progetto di sperimentazione storica prenderà vita in uno dei luoghi più suggestivi della Campania antica, il Teatro Romano di Benevento. Nei giorni 28 febbraio e 1° marzo, l’antico teatro di ... ntr24.tv

Al Teatro romano aperture straordinarie per vedere gli scavi da vicinoL’appuntamento è per il 27 febbraio, il 27 marzo e il 24 aprile. Sarà possibile partecipare anche a una visita guidata ... giornaledibrescia.it

Teatro di Fiesole. . Il nuovo spettacolo di , ' , vi aspetta ` al ! Perché nella nostra comoda e benestante società non si - facebook.com facebook