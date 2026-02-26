Il Teatro Pietro d' Abano si accende di solidarietà con il concerto di Moviechorus

Da padovaoggi.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Pietro d'Abano ospiterà un concerto di Moviechorus il 27 febbraio alle 21, dedicato alle malattie rare. L'evento mira a raccogliere attenzione e sostegno per le persone affette dalla sindrome p63 E. La serata rappresenta un momento di vicinanza e sensibilizzazione attraverso la musica. L'appuntamento si inserisce in un'iniziativa di solidarietà che coinvolge la comunità locale.

Riceviamo e pubblichiamo: "Malattie Rare: il 27 febbraio h. 21, il Teatro Pietro d'Abano si accende di solidarietà con il concerto di Moviechorus per p63 Sindrome E.E.C. International APS.Istituzioni e territorio uniti al fianco delle persone, adulti e bambini, che vivono con una malattia rara. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

