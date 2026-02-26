Il Teatro Pietro d' Abano si accende di solidarietà con il concerto di Moviechorus

Il Teatro Pietro d'Abano ospiterà un concerto di Moviechorus il 27 febbraio alle 21, dedicato alle malattie rare. L'evento mira a raccogliere attenzione e sostegno per le persone affette dalla sindrome p63 E. La serata rappresenta un momento di vicinanza e sensibilizzazione attraverso la musica. L'appuntamento si inserisce in un'iniziativa di solidarietà che coinvolge la comunità locale.

Riceviamo e pubblichiamo: "Malattie Rare: il 27 febbraio h. 21, il Teatro Pietro d'Abano si accende di solidarietà con il concerto di Moviechorus per p63 Sindrome E.E.C. International APS.Istituzioni e territorio uniti al fianco delle persone, adulti e bambini, che vivono con una malattia rara. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Il teatro Pirandello si accende con il gospel: ecco il gran concerto di Santo StefanoIl Natale di Agrigento, in questo caso nel giorno di Santo Stefano, parla anche la lingua del gospel. Leggi anche: Si apre il sipario sulla solidarietà con il concerto di beneficenza dell'Aeronautica Militare Discussioni sull' argomento Hansel e Gretel – spettacolo teatrale a S.Pietro all’Olmo; Il pianista Pietro De Maria in concerto al teatro Bibiena di Mantova; Una stanza, una storia: al Teatro di Cuvio un viaggio nel vissuto delle donne; Barocco. Il Gran Teatro delle Idee, duecento capolavori in mostra a Forlì. Il Teatro Pietro d'Abano si accende di solidarietà con il concerto di MoviechorusMalattie Rare: il 27 febbraio h. 21, il Teatro Pietro d'Abano si accende di solidarietà con il concerto di Moviechorus per p63 Sindrome E.E.C. International APS. Istituzioni e territorio uniti al ... padovaoggi.it Giovedì 26 febbraio il pianista Pietro De Maria si esibirà al teatro Bibiena di #Mantova. - facebook.com facebook