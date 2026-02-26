Oggi, alle 16, al Centro Teatro Universitario di Ferrara (ingresso libero), si terrà la restituzione pubblica dell’ottava edizione del progetto ’Il teatro e il benessere’, con presentazione della nona edizione appena avviata. Il progetto, curato da Balamòs Teatro e diretto dal regista Michalis Traitsis, è rivolto a persone con malattie neurodegenerative, caregiver, operatori e studenti universitari. Attraverso il laboratorio teatrale, promuove benessere, relazione e condivisione all’interno della comunità. ð 328 8120452 [email protected]. Il progetto è diretto da Michalis Traitsis, regista e pedagogo teatrale di Balamòs Teatro con la collaborazione artistica dell’educatrice professionale Patrizia Ninu, foto: Andrea Casari, video: Marco Valentini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Il teatro e il benessere’ al Centro. Alla regia ci sarà Michalis Traitsis

