Il sindacato Fillea-Cgil apre uno sportello a San Piero in Bagno un sabato mattina al mese

Una nuova iniziativa si svolge a San Piero in Bagno: ogni ultimo sabato del mese, il sindacato Fillea-Cgil apre uno sportello presso la sede locale. L’obiettivo è offrire supporto diretto ai lavoratori dei settori dell’edilizia, del legno e degli impianti fissi, facilitando l’accesso ai servizi e alle informazioni di cui hanno bisogno. Questa iniziativa si inserisce nel tentativo di rafforzare il rapporto con la comunità lavorativa locale.

