Il settore della meccanica si trova ad affrontare un 2024 difficile, con risultati in calo rispetto all’anno precedente. La contrazione della produzione di autoveicoli influisce notevolmente sulla situazione complessiva, creando incertezza tra gli operatori e rallentando le attività nelle aziende del comparto. La fase attuale richiede attenzione e strategie per affrontare le sfide in atto.

Un 2024 complicato per il settore con un calo dei risultati rispetto al precedente anno. Pesa la contrazione della produzione di autoveicoli. La tendenza nazionale e quindi locale ricalca quella europea. Il 2024 si è rivelato particolarmente difficile per il settore meccanico, segnando un ulteriore peggioramento rispetto ai risultati già deboli dell’anno precedente. A pesare sull’attività produttiva è stata soprattutto la forte contrazione della produzione di autoveicoli e rimorchi, i cui volumi hanno registrato cali significativi. La tendenza nazionale, e di conseguenza quella locale, ricalca la dinamica europea che, nel suo insieme, mostra un contesto in forte sofferenza, pur con variazioni congiunturali differenti a seconda dei cluster produttivi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

