Il settore della chimica ha registrato nel 2024 un valore della produzione di circa 65 miliardi di euro, confermando la sua rilevanza nell’economia nazionale. Le aziende del comparto continuano ad investire in innovazione e sostenibilità, adattandosi alle nuove normative e alle esigenze di mercato. La crescita si riflette anche in un aumento delle esportazioni e nella capacità di rispondere a richieste sempre più specifiche.

Per il comparto nel 2024 il valore della produzione ha raggiunto i 65 miliardi di euro, posizionando la chimica come la quinta industria nazionale, dopo metalli, alimentare, meccanica, automotive e componentistica L’Italia si conferma un Paese a forte vocazione industriale e, in questo contesto, il settore chimico riveste un ruolo di primo piano. Nel 2024 il valore della produzione ha raggiunto i 65 miliardi di euro (Federchimica), posizionando la chimica come la quinta industria nazionale, dopo metalli, alimentare, meccanica, automotive e componentistica. Sul territorio operano oltre 2.800 imprese, distribuite in 3.700 insediamenti, che collocano l’Italia al terzo posto in Europa, dietro Germania e Francia, con posizioni di eccellenza per diverse produzioni di chimica fine e specialistica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

