Il settore del Tessile

Il settore del tessile nel 2024 affronta numerose sfide, con la domanda in calo e alcuni mercati che mostrano segnali di indebolimento. Le aziende si trovano a gestire difficoltà legate ai costi e alle dinamiche internazionali, influenzando le produzioni e le strategie di mercato. La situazione richiede attenzione e adattamenti continui da parte degli operatori del settore.

Il 2024 si conferma un anno complicato per il comparto che soffre per una combinazione di più fattori tra i quali il rallentamento della domanda e l'indebolimento di alcuni mercati. Il settore tessile-abbigliamento italiano ha attraversato un 2024 particolarmente complesso, segnando una flessione di circa l'8,6% rispetto al 2023. La tendenza negativa non si è esaurita a fine anno, ma è proseguita anche nei primi mesi del 2025, riflettendo un contesto ancora fragile. Le difficoltà derivano da una combinazione di fattori: il rallentamento della domanda globale continua a frenare gli ordini, mentre l'indebolimento di alcuni mercati asiatici riduce ulteriormente le opportunità di sbocco commerciale.