Il servizio più strano mai visto | lancia la pallina e la colpisce così

Durante un match degli ottavi di finale di un torneo in Tunisia, una giocatrice ha eseguito un servizio che ha attirato l’attenzione di tutti gli spettatori presenti. La sua tecnica ha lasciato senza parole, suscitando commenti tra il pubblico e gli esperti. La scena ha fatto discutere gli appassionati di tennis, offrendo un momento insolito e curioso durante l’incontro.

Durante il match valido per gli ottavi di finale del torneo ITF W35 di Monastir in Tunisia, Sapfo Sakellaridi ha stupito tutti con un servizio alquanto sorprendente. La tennista greca ha poi perso il match in due set contro la tedesca Eva Bennemann.