Le parole spesso hanno un peso che va oltre il semplice scambio di messaggi. Alcune di esse sembrano più che altro un modo per lasciare una traccia invisibile, un segno di presenza che si percepisce anche senza una risposta diretta. Sono parole che, pur non richiedendo attenzione immediata, riescono a entrare nel cuore di chi le ascolta, lasciando un’impronta duratura nel tempo.

Ci sono parole che non chiedono risposta, ma presenza. Parole che non pretendono di essere ascoltate fino in fondo, eppure desiderano attraversare l’anima di chi le riceve. In questa poesia, Max Luongo affida alla voce interiore il compito più difficile: parlare senza imporre, amare senza possedere, credere anche quando la fede vacilla. “” è un viaggio intimo dentro il silenzio che abita ogni relazione, là dove anche un suono freddo e monotono può trasformarsi in melodia se incontra un cuore disposto ad accoglierlo. È una riflessione sulla distanza, sullo smarrimento e sugli orizzonti diversi che la vita impone, ma anche sulla forza ostinata dell’amore, che non si spegne nemmeno quando sembra ridotto a sussurro. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Frattesi Juventus, parole che fanno rumore: «Vale anche più di 40 milioni»di Redazione Inter News 24Frattesi Juventus, lo scopritore dell’incursore dell’Inter interviene sul possibile trasferimento in bianconero del classe...

Shoah, il paradosso della Memoria nel rumore delle armiOgni anno, il 27 Gennaio, celebriamo il Giorno della Memoria per ricordare la Shoah e promettere che un orrore simile non accadrà mai più.

IL RUMORE DELLE PAROLE

Il «rumore delle parole»: un podcast in sette puntate sulla violenza di genereÈ stato presentato ufficialmente a Bruxelles «Il rumore delle parole» il podcast di Pamela Ferlin e Micaela Faggiani sulla violenza di genere, nella sede della Regione del Veneto e alla presenza delle ... corrieredelveneto.corriere.it

