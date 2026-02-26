Il questore chiude una sala slot

Il questore di Bologna ha deciso di sospendere temporaneamente l’attività di una sala slot situata in via Tosarelli, a Castenaso. La misura si inserisce in un’azione di controllo più ampia volta a contrastare le irregolarità nel settore del gioco d’azzardo, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme e la tutela dei cittadini. La sospensione durerà una settimana e riguarda un singolo esercizio.

Prosegue la linea dura contro le irregolarità nel settore del gioco d'azzardo. Il questore di Bologna ha disposto la sospensione delle autorizzazioni per 7 giorni per un esercizio di via Tosarelli, a Castenaso. Il provvedimento è stato notificato a seguito delle violazioni delle normative locali.