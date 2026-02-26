Il PSG spinge per Svilar della Roma i giallorossi hanno già individuato il sostituto

Il Paris Saint-Germain si mostra interessato a Mile Svilar, portiere attualmente in forza alla Roma. La squadra francese sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto tra i pali. Nel frattempo, i giallorossi hanno già individuato un possibile sostituto in vista di eventuali sviluppi. La situazione potrebbe portare a cambiamenti nelle prossime settimane.

Mile Svilar è uno dei migliori portieri della Serie A con l’estremo difensore della Roma che ha vissuto finora un’ottima stagione con la squadra giallorossa. La necessità da parte della Roma di andare a registrare diverse plusvalenze in vista della prossima stagione potrebbe portare alla cessione del calciatore che piace molto al PSG. Entro la fine di giugno il club capitolino è chiamato a cedere uno o due pezzi pregiati della rosa per rientrare nei piani del Fair Play Finanziario imposti dall’UEFA. Essendo giunto a costo zero, tutto il denaro in entrata derivante dalla cessione di Svilar porterebbe a registrare una plusvalenza. Il PSG, non soddisfatto pienamente del rendimento di Chevalier, sarebbe pronto a fare un tentativo in estate per portare via il portiere dalla capitale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

