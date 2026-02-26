Il Pronto Bus esteso a Vernio fino alle 21.15

Da lunedì scorso è stato esteso l’orario di effettuazione del servizio Pronto Bus sul territorio comunale di Vernio. Grazie ai finanziamenti aggiuntivi messi a disposizione dalla Regione, il servizio è ora attivo nei giorni scolastici, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti nuove fasce orarie: dalle ore 7.30 alle 11.30, dalle ore 12.30 alle 18.30, dalle ore 19.15 alle 21.15. L’estensione dell’orario consente di garantire una copertura più ampia del servizio, includendo anche la fascia serale e assicurando collegamenti utili a cittadini, studenti e lavoratori di tutte le frazioni del territorio comunale. "Si tratta di un risultato importante per il nostro territorio – dichiara l’assessore ai Trasporti Marco Saccardi –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

