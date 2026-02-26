Il problema della disabilità a Sanremo Tomirotti | L'inclusione non cancella le competenze

A Sanremo si è parlato ancora una volta di disabilità, con un'attenzione che suscita opinioni diverse. Una rappresentazione emotiva della questione viene criticata da chi sottolinea come l'inclusione non significhi rinunciare alle competenze e alle capacità delle persone con disabilità. La discussione riguarda anche il modo in cui vengono presentati questi temi pubblicamente e l’effetto che hanno sulla percezione collettiva.

Il commento a Fanpage.it di Valentina Tomirotti sull'esibizione a Sanremo del coro Anffas Nazionale, l'Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo: "Questa narrazione emotiva della disabilità non ha nulla a che fare con l'inclusione".

