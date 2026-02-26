Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 26 Febbraio 2026 si attesta a 0,1048 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (25 Febbraio 2026), il prezzo minimo registrato è stato di 0,0972 €kWh (alle ore 2 e 4-5), mentre il massimo ha raggiunto 0,1276 €kWh (alle ore 20). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle notturne e della prima mattina (tra le 2:00 e le 5:00), mentre il picco di costo si è verificato nella fascia serale, in particolare tra le 19:00 e le 21:00. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

Temi più discussi: PUN luce oggi: qual è il valore a febbraio 2026?; Valore PUN luce oggi 26 febbraio 2026; PUN Selectra luce e PSV gas 22 febbraio: la luce scende del 6%; Come sta andando il PUN a febbraio 2026 dopo gli aumenti di gennaio.

Energia, in aumento il Prezzo unico nazionale: ecco perché e cosa cambia per le bolletteLeggi su Sky TG24 l'articolo Energia, in aumento il Prezzo unico nazionale: ecco perché e cosa cambia per le bollette ... tg24.sky.it

Luce e gas, il prezzo all’ingrosso aumenta: è il momento di bloccare il costo?Il PUN è salito sin dall’inizio dell’anno e si mantiene stabilmente sopra ai livelli registrati a fine 2025. Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una ... key4biz.it

