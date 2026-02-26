Il presidente Rollo già rilancia | Istituzioni confronto costante

Ferrara volta pagina nel segno della continuità e della responsabilità istituzionale. Si è insediato il nuovo consiglio dell’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, chiamato a guidare la categoria nel quadriennio 2026-2030. La prima seduta, nei giorni scorsi, ha definito l’assetto interno. Alla presidenza è stato eletto Paolo Rollo, che raccoglie il testimone con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Ordine nel dialogo con istituzioni, imprese e territorio. Al suo fianco una squadra già operativa: Federica Rizzi vicepresidente, Simona Vannini segretario, Giovanna Stefanelli tesoriere. Completano il Consiglio Alberto Carion, Laura Furini, Marco Mari, Paolo Orsatti e Andrea Pavanelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

