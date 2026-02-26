Il piano del verde vince la prova dei numeri | raccolta dimezzata e 9mila adesioni al porta a porta

Il piano del verde ha superato la fase di test con risultati che hanno portato a una riduzione significativa della quantità di rifiuti raccolti, con circa 9.000 cittadini che hanno aderito al nuovo sistema porta a porta. La modifica ha suscitato diverse reazioni tra i residenti, alcuni dei quali avevano espresso perplessità riguardo alle possibili difficoltà di conferimento e alla perdita delle tradizionali

Il nuovo sistema di raccolta del verde era stato accolto con più di una perplessità. Tra i timori principali, c'era l'idea che l'eliminazione dei vecchi "green box" su strada avrebbe complicato la vita (e il conferimento) ai residenti, e che il sistema porta a porta di raccolta degli sfalci. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Raccolta dei rifiuti 'porta a porta' in centro, riprendono gli incontri pubblici: al via la consegna dei materialiRiprendono venerdì 9 gennaio gli incontri con i cittadini promossi da Ambiente spa, con la partecipazione del Comune, per illustrare il sistema di... Temi più discussi: Continua l’investimento del Comune nel verde: avviate le piantumazioni 2026, oltre 700 nuovi alberi in città; Lecce, il Piano del verde s’inceppa sulle proprietà private; Il piano del verde vince la prova dei numeri: raccolta dimezzata e 9mila adesioni al porta a porta - BresciaToday; Regolamento del Verde a Carrara: la cura affidata alle parole, le scelte rimandate al futuro. Il piano del verde vince la prova dei numeri: raccolta dimezzata e 9mila adesioni al porta a portaI dati del 2025 premiano la scelta di Comune e Aprica: 6.645 tonnellate raccolte e oltre 14mila utenti attivi tra bidoncini e centri di raccolta. La rivoluzione del verde ora punta sul compostaggio do ... bresciatoday.it Il porta a porta «taglia» il verde: sfalci ridotti del 45% in due anniL’eliminazione dei green box su strada ha portato ad una riduzione dei rifiuti verdi pari al 45% rispetto a due anni fa: da 12.124 tonnellate del 2023 si è passati a 6.645 del 2025 (nel 2024 furono 11 ... giornaledibrescia.it Consiglio Comunale di Termoli: dal nuovo regolamento sul Verde al Piano Sociale di Zona... [Articolo nel primo commento] Approvati il nuovo Regolamento per il Verde Pubblico e lo schema di convenzione ATS Basso Molise. Breve dibattito sull’ex cinema - facebook.com facebook