Il paradosso dello sport a Palermo oltre mille impianti ma pochi investimenti | ed è allarme sedentari

La piscina di viale del Fante chiusa da 2 anni per ristrutturazione, gli appena 8,6 euro per abitante destinati alle infrastrutture (cifra tra le più basse in Sicilia), l'emergenza salute. Dal Rapporto 2025 voluto dal ministro Abodi emergono diverse criticità, ma con qualche spiraglio. L'assessore Anello: "Nel 2026 la svolta" La piscina comunale è ormai chiusa da quasi due anni. Vero è che alla riapertura sarà completamente nuova, ma nel frattempo ai palermitani non è stata offerta un'alternativa. E se l'Amministrazione in carica sembra aver cambiato marcia rispetto al passato nell'impegno sul recupero e sulla realizzazione degli impianti sportivi, la fotografia scattata dal Rapporto Sport 2025, presentato di recente, non è esattamente idilliaca, seppur si intravedano i margini per una svolta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

