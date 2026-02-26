Il palazzo con la droga nascosta ovunque | il pianerottolo diventa base di spaccio

Un viavai sospetto in un palazzo di San Fruttuoso ha portato all'arresto di un 43enne originario dell'Albania, accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. L'uomo, noto alle forze dell'ordine, è stato anche denunciato per falso materiale. Gli investigatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato hanno avviato le indagini dopo una segnalazione. Si sono appostati in zona e hanno notato l'uomo, residente nel condominio, mentre nascondeva cocaina suddivisa in piccoli cilindri all'interno di un vano alloggiamento del contatore elettrico, sul pianerottolo. Gli involucri venivano poi prelevati e consegnati agli acquirenti direttamente al piano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

