C’è un nome che manca, e proprio per questo riguarda tutte. È lo spazio lasciato vuoto nel titolo – ‘Il nome potete metterlo voi’ – a trasformare una storia individuale in un racconto capace di attraversare generazioni e biografie. In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, il Coordinamento donne della Cgil spezzina sceglie il teatro come luogo di riflessione e impegno civile, promuovendo uno spettacolo che intreccia cultura e coscienza. Domani, alle 18, allo Spazio Sunspace di via Sapri 68 (ingresso libero), andrà in scena ‘Il nome potete metterlo voi’, scritto e diretto da Mauro Monni per una produzione dell’associazione culturale Sine Qua Non. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Il nome potete metterlo voi’. La grande lezione dei classici

Leggi anche: Le ultime cime bianche: la battaglia di Marcela Fernandez per salvare i ghiacciai (potete partecipare anche voi)

Wanna Marchi, tatuaggio choc a 83 anni: “Potete farlo anche voi”Bologna, 5 dicembre 2025 - Wanna Marchi, all'anagrafe Vanna, 83 anni, torna a far discutere di sé per un tatuaggio choc che si è fatta fare sul...

Candido o l’Ottimismo – Voltaire | Audiolibro Completo in Italiano Classico Satirico-Filosofico

Discussioni sull' argomento Verso l’8 marzo, Coordinamento Donne della CGIL promuove lo spettacolo Il nome potete metterlo voi; ’Il nome potete metterlo voi’. La grande lezione dei classici; 8 marzo 2026: tutte le iniziative in Liguria.

Ha cambiato nome, ma resta sempre la Tesla meno cara che potete comprare, a partire da poco meno di 37.000 euro (34.000 euro con lo sconto promozionale): è la Tesla Model 3 RWD (o se preferite “a trazione posteriore”), presentata di recente come Tesla - facebook.com facebook