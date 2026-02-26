Il No sbarca in moschea E l' imam di Hannoun attacca il governo

Il confine tra mondo islamico e politica è sempre più labile. I sedicenti predicatori, ex imam o agitatori di folle, infatti, tentano in modo quasi ossessivo di incidere nel dibattito pubblico, pensando di orientare decisioni altrui tramite le nuove forme di propaganda social. E, tra i temi più scottanti c'è quello della giustizia, tanto che sabato a Piacenza, proprio all'interno della moschea, è stato organizzato un vero e proprio convegno sul referendum della giustizia con ambo le parti rappresentate. Ma lo è soprattutto perché sono svariati i tentativi di espulsione che hanno riguardato la comunità pro Pal, non ultimo quello dell'imam del capoluogo piemontese, Mohamad Shahin, poi graziato da una toga che ha preso una decisione opposta rispetto a quella del Viminale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Hannoun jr. attacca il governo. "Quello che fa travalica il male"Si chiama Mahmoud Hannoun, ed è il figlio di Mohammad, l'uomo al centro della nostra inchiesta e delle indagini di procura, polizia, digos e guardia...

Tolti i sigilli alla moschea. E spunta il referente romano della maxi rete di HannounArriva il dissequestro della nuova moschea in costruzione a Centocelle che fa capo all'Associazione Culturale Islamica in Italia, cui fa capo il...

