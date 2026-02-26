Si torna a parlare del Mulinaccio, a Vaiano, dopo il consiglio comunale in cui la storica villa di proprietà comunale è stata al centro di un’interrogazione e della risposta del sindaco. Una ferita ancora aperta, a distanza di tanti mesi dall’ alluvione che mise ko la struttura, rendendone inutilizzabile sia l’interno che l’esterno. Nel frattempo, il cambio di amministrazione, a giugno 2024, e un’inversione di rotta riguardo all’idea di ripristino, formalizzata nelle risposte di Francesca Vivarelli durante l’ultimo consiglio comunale: se il precedente sindaco, Primo Bosi, aveva in mente di iniziare il ripristino dalla villa, la nuova giunta ha deciso di destinare i circa 200mila euro ottenuti da Bosi dalla Fondazione Cassa di Risparmio alla sistemazione del Ninfeo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Mulinaccio, ferita ancora aperta. Al Ninfeo destinati 200mila euro

Katia Ricciarelli e la ferita ancora aperta per Pippo Baudo: «Lo percepisco ancora». Cosa gli dedicherà a NatalePippo Baudo è mancato ormai quattro mesi fa, ma per Katia Ricciarelli è ancora tutto come prima: «Ci parlo ancora, sento la sua presenza», ha...

Leggi anche: Colle: Regeni una ferita ancora aperta