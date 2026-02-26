Il Mugello si prepara a essere al centro dell’attenzione durante l’evento di Casa Sanremo, un’occasione che richiama artisti, addetti ai lavori e appassionati da tutta Italia. La manifestazione si svolge in un contesto che mette in risalto le peculiarità del territorio, attirando l’interesse di molti e creando un collegamento tra musica e tradizione locale.

Firenze, 26 febbraio 2026 – Il Festival di Sanremo rappresenta una grande e prestigiosa kermesse musicale, un fenomeno di costume e un evento che incolla gli italiani alla tv. E il Mugello coglie ancora l’opportunità delle luci e della ribalta di questo appuntamento nazional-popolare per promuoversi e promuovere le proprie eccellenze. Si rinnova la collaborazione tra Unione Montana dei Comuni del Mugello, Consiglio Regionale della Toscana e Toscana Promozione Turistica per raccontare prodotti ed esperienze della Comunità d’Ambito Turistico Mugello negli spazi di promozione e di visibilità a disposizione. Lo schiaffo al padre, i Pooh fratelli maggiori: storia di Marco Masini, a Sanremo insieme a Fedez Due le cornici in cui il Mugello è protagonista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Mugello protagonista a Casa Sanremo

La provincia di Frosinone protagonista a Casa Sanremo 2026: tre lady chef portano la tradizione al Festival di SanremoLa Ciociaria sbarca al Festival di Sanremo 2026 e lo fa con il suo “piatto forte”: il cibo.

Il Comune di Serino protagonista del Salotto Letterario di Casa Sanremo Writerscon la premiazione del concorso “Voci di Serino: il futuro siamo Noi” Il Comune di Serino, promotore del progetto culturale “Voci di Serino: il...

Discussioni sull' argomento Sei pugili della Boxe Mugello protagonisti di una serata a Campi Bisenzio; Isolmant – Premac – Vittoria, Anita Baima seconda al Mugello con la nuova maglia; Luoghi e parole di Berlinguer. Lo spettacolo di Meacci in tour nei circoli Arci; Trofeo Italiano Amatori 2017, ecco i sei nuovi campioni.

La siracusana Valentina Muscia lascia Sanremo, le immagini della sua esibizione a Casa Sanremo e l'emozione dopo aver cantato: "Grazie alla mia Sicilia". facebook