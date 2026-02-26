Il Milleproroghe è legge Esulta il governo | Misure migliorative Pd | troppe inadempienze

Con 98 voti favorevoli, 54 contrari e un astenuto l’aula del Senato ha concesso la fiducia al governo sul decreto Milleproroghe, approvato così in via definitiva. Esulta il centrodestra, che parla di "misure concrete nate dalle richieste di cittadini, imprese e associazioni". L’obiettivo, ha spiegato la senatrice azzurra Daniela Ternullo, "è migliorare la vita delle persone e sostenere il sistema produttivo". Il decreto, spiega la senatrice, "contiene molte misure per migliorare l’efficienza del sistema sanitario e contrastare la carenza di organico. Tra queste l’estensione per tutto il 2026 la possibilità, su base volontaria, di rimanere in servizio fino ai 72 anni per i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale e del Ministero della Salute. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

