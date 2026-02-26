Il metrò senza parcheggi Sosta veloce e tanto verde | Niente auto nei quartieri

Mentre cresce l’attesa per la chiusura del cerchio dei finanziamenti per portare la M5 in città (7 fermate a Monza, più 2 a Cinisello e 2 a Sesto fino a Bignami), l’assessora Irene Zappalà con l’ingegnere Salvatore Barbara (dirigente di direzione infrastrutture del territorio del Comune di Milano) e i tecnici di MM hanno incontrato i cittadini al centro civico di San Rocco. Obiettivo, spiegare cosa comporterà l’arrivo di ciascuna fermata nei singoli quartieri, ma senza addentrarsi nel tema del disagio che verrà procurato dai singoli cantieri, sollevato dai cittadini e oggetto di un prossimo incontro. "Sono state illustrate tutte le fermate, ma grandi assenti dei singoli progetti sono i parcheggi – un’altra lamentela dei cittadini presenti – Solo zone di scarico veloce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

