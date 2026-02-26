Il mercato di qualità di Confesercenti sbarca domenica a Marina di Pisa

Pisa, 25 febbraio 2026 - Domenica 1 marzo il “Mercato di Qualità” organizzato da ANVA Confesercenti Pisa sbarca a Marina di Pisa, portando sul litorale una giornata dedicata al commercio su area pubblica, alla socialità e alla valorizzazione del territorio; appuntamento tutto il giorno dalle 8 alle 19. “L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: destagionalizzare il litorale e renderlo attrattivo tutto l’anno, offrendo un’occasione di incontro e sviluppo economico anche nei mesi di minore affluenza – spiega il presidente Anva Pisa, Mirco Sbrolli -. Il nostro “Mercato di qualità”, con le famose boutique a cielo aperto con i migliori brand, rappresenta infatti uno strumento concreto per sostenere gli operatori, creare movimento e rafforzare l’identità commerciale del lungomare pisano”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

